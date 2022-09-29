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В Милли Меджлис поступил новый законопроект ”О развитии микро, малого и среднего предпринимательства"

В Милли Меджлис поступил новый законопроект ”О развитии микро, малого и среднего предпринимательства" В Милли Меджлис поступил проект закона ”О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".
Милли Меджлис
29 сентября 2022 г. 12:13
В Милли Меджлис поступил новый законопроект ”О развитии микро, малого и среднего предпринимательства

В Милли Меджлис поступил проект закона ”О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новый законопроект будет регулировать отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определять формы и методы поощрения государственной поддержки субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament discusses new bill on development of micro, small, and medium entrepreneurship
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisə “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” yeni qanun layihəsi daxil olub

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