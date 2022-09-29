В Милли Меджлис поступил новый законопроект ”О развитии микро, малого и среднего предпринимательства"

В Милли Меджлис поступил проект закона ”О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

В Милли Меджлис поступил проект закона ”О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новый законопроект будет регулировать отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определять формы и методы поощрения государственной поддержки субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.