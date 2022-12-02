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В комитете Милли Меджлиса обсудят пакет бюджета на следующий год

В комитете Милли Меджлиса обсудят пакет бюджета на следующий год Документы, включенные в пакет бюджета на следующий год, будут обсуждены на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 15:57
В комитете Милли Меджлиса обсудят пакет бюджета на следующий год

Документы, включенные в пакет бюджета на следующий год, будут обсуждены на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание комитета состоится 5 декабря.

Напомним, в пакет бюджета входят законы "О государственном бюджете на 2023 год", "О прожиточном минимуме на 2023 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год", а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ilin büdcə zərfi Milli Məclisin komitə iclasında sonuncu oxunuşda müzakirəyə çıxarılır

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