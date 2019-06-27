В Кодекс об административных проступках Азербайджана внесена поправка

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждена поправка в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках.

Как сообщает Report, поправка ужесточает наказание за нарушение правил устройства на работу граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

Согласно поправке в статью 576 (Нарушение правил устройства на работу граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах), несообщение юридическими лицами, осуществляющими в Азербайджане посредническую деятельность в трудоустройстве граждан Азербайджана на территории страны или за ее пределами, соответствующему органу исполнительной власти о числе обратившихся в поисках работы и трудоустроенных граждан влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.