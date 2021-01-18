В Карабахе создадут Музей культуры

В законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры

В настоящее время идет работа над разработкой законопроекта в сфере кино. Если этот проект закона завершится во время весенней сессии, то будет вынесен на обсуждение.

Об этом Report сказал зампредседателя комитета культуры Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, в законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры, созданием Музея культуры в Карабахе, статусом Шуши:

“Этот вопрос будет рассмотрен в ходе весенней сессии".