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В Карабахе создадут Музей культуры

В Карабахе создадут Музей культуры В законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры
Милли Меджлис
18 января 2021 г. 11:41
В Карабахе создадут Музей культуры

В настоящее время идет работа над разработкой законопроекта в сфере кино. Если этот проект закона завершится во время весенней сессии, то будет вынесен на обсуждение.

Об этом Report сказал зампредседателя комитета культуры Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, в законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры, созданием Музея культуры в Карабахе, статусом Шуши:

“Этот вопрос будет рассмотрен в ходе весенней сессии".

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Версия на английском языке Museum of Culture to be established in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda Mədəniyyət Muzeyi yaradılacaq

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