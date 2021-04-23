В каких случаях допускается служение религиозных деятелей в воинских частях?

"Согласно поправке к закону, служение религиозных деятелей в воинских частях допускается с согласия командования воинской части"

В закон "О свободе вероисповедания" внесен ряд поправок.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Фазаил Ибрагимли.

По его словам, каждая религиозная организация должна иметь свой устав: "Согласно поправке к закону, служение религиозных деятелей в воинских частях допускается с согласия командования воинской части. То есть религиозные служители могут выразить свое желание, обратившись к командованию воинской части. Но за исключением случаев, связанных с боевыми действиями, несением боевого дежурства, несением караульной и гарнизонной службы, военных учений".