О нас
Report Georgia
Аудио новости

В каких случаях допускается служение религиозных деятелей в воинских частях?

В каких случаях допускается служение религиозных деятелей в воинских частях? "Согласно поправке к закону, служение религиозных деятелей в воинских частях допускается с согласия командования воинской части"
Милли Меджлис
23 апреля 2021 г. 14:39
В каких случаях допускается служение религиозных деятелей в воинских частях?

В закон "О свободе вероисповедания" внесен ряд поправок.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Фазаил Ибрагимли.

По его словам, каждая религиозная организация должна иметь свой устав: "Согласно поправке к закону, служение религиозных деятелей в воинских частях допускается с согласия командования воинской части. То есть религиозные служители могут выразить свое желание, обратившись к командованию воинской части. Но за исключением случаев, связанных с боевыми действиями, несением боевого дежурства, несением караульной и гарнизонной службы, военных учений".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hərbi hissələrdə din xadimlərinin fəaliyyətinə hansı hallarda yol verildiyi açıqlanıb

Новости партнеров

Самое важное

В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
22 апреля 2021 г. 19:35
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
22 апреля 2021 г. 18:44
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
22 апреля 2021 г. 14:12
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
22 апреля 2021 г. 07:51
В Гаджигабуле будет построена новая школа
В Гаджигабуле будет построена новая школа
21 апреля 2021 г. 13:08
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
21 апреля 2021 г. 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi