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В ходе весенней сессии Милли Меджлис принял 65 законов

В ходе весенней сессии Милли Меджлис принял 65 законов В ходе весенней сессии Милли Меджлиса было проведено 14 пленарных заседаний, принято 65 законов.
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 14:00
В ходе весенней сессии Милли Меджлис принял 65 законов

В ходе весенней сессии Милли Меджлиса было проведено 14 пленарных заседаний, принято 65 законов.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер Сахиба Гафарова на последнем пленарном заседании весенней сессии парламента за 2025 год.

Она отметила, что в ходе завершившейся сессии на заседания Милли Меджлиса и комитетов приглашались представители различных правительственных структур. Их мнения учитывались в ходе рассмотрения законопроектов, а некоторые предложения депутатов были учтены исполнительными органами.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament adopts 65 laws
Версия на азербайджанском языке MM yaz sessiyasında 65 qanun qəbul edib

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