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В Госдуме России организована выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Госдуме России организована выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева Продолжается визит азербайджанской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Милли Меджлис
15 мая 2023 г. 18:29
В Госдуме России организована выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Продолжается визит азербайджанской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, 15 мая наша делегация прибыла в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову приветствовал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Азербайджанская делегация ознакомилась с выставкой “Роль Гейдара Алиева в укреплении двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией”, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, организованной в административном здании Государственной Думы России при поддержке Фонда Гейдара Алиева. На выставке была представлена богатая фотоэкспозиция, отражающая различные моменты жизни и деятельности великого лидера.

Выставку открыл первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Выступившая на выставке председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова, поприветствовав участников мероприятия, выразила благодарность за высокий уровень организации выставки.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Dövlət Dumasında Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi təşkil olunub, MM sədri tədbirdə iştirak edib

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