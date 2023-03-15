Парламентская сеть ДН создает Парламентскую группу для поддержки инициатив президента Ильхама Алиева

В столице Королевства Бахрейн Манаме прошла 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, ставшая памятной принятием на ней ряда существеннейших решений. Одним из главных итогов мероприятия является принятое на ней решение о создании Группы

13-го марта в Манаме, столице Королевства Бахрейн, прошла 2-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН), ставшая памятной принятием на ней ряда существеннейших решений. Одним из главных итогов мероприятия является принятое на ней решение о создании Группы парламентской поддержки инициатив президента Азербайджана, председателя ДН Ильхама Алиева, выдвинутых им на саммите Контактной группы ДН против COVID-19 в Баку 2-го марта текущего года.

Как сообщает Report, на конференции под председательством спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и главы ПС ДН Сагибы Гафаровой приняли участие более 300 делегатов, включая руководителей свыше 20 национальных парламентов и более 60 делегаций.

По решению, предложенному Милли Меджлисом и единодушно поддержанному парламентами-членами организации, основной задачей создаваемой в рамках Парламентской сети ГПП будет поддержка и продвижение на мировом уровне инициатив президента Ильхама Алиева относительно Глобальных призывов к поддержке африканских стран и развивающихся малых островных государств, а также обращения к генеральному секретарю ООН о создании высокоуровневой панели ООН для выработки соответствующих рекомендаций по общемировому восстановлению после пандемии.

Манамская декларация – итоговый документ конференции – отражает единую позицию парламентов в отношении вызовов современности и возможностей сотрудничества, а также текущих и предстоящих операционных приоритетов ПС ДН.

На конференции было принято решение "О предоставлении международным парламентским организациям статуса наблюдателя в Парламентской сети Движения Неприсоединения". Таковой статус предоставлен Парламентскому союзу ОИС, Парламентской ассамблее Организации Экономического Сотрудничества, Международному конгрессу парламентариев и Парламентской ассамблее Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Заинтересованность иных межпарламентских организаций в сотрудничестве с ПС ДН говорит о растущей роли Сети в поле международной парламентской дипломатии.

На конференции было также решено внести в Рабочие процедуры ПС ДН ряд поправок в обеспечение более гибкой и эффективной работы последней.