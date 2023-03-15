О нас

Парламентская сеть ДН создает Парламентскую группу для поддержки инициатив президента Ильхама Алиева

Парламентская сеть ДН создает Парламентскую группу для поддержки инициатив президента Ильхама Алиева В столице Королевства Бахрейн Манаме прошла 2-я конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения, ставшая памятной принятием на ней ряда существеннейших решений. Одним из главных итогов мероприятия является принятое на ней решение о создании Группы
Милли Меджлис
15 марта 2023 г. 13:33
Парламентская сеть ДН создает Парламентскую группу для поддержки инициатив президента Ильхама Алиева

13-го марта в Манаме, столице Королевства Бахрейн, прошла 2-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН), ставшая памятной принятием на ней ряда существеннейших решений. Одним из главных итогов мероприятия является принятое на ней решение о создании Группы парламентской поддержки инициатив президента Азербайджана, председателя ДН Ильхама Алиева, выдвинутых им на саммите Контактной группы ДН против COVID-19 в Баку 2-го марта текущего года.

Как сообщает Report, на конференции под председательством спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и главы ПС ДН Сагибы Гафаровой приняли участие более 300 делегатов, включая руководителей свыше 20 национальных парламентов и более 60 делегаций.

По решению, предложенному Милли Меджлисом и единодушно поддержанному парламентами-членами организации, основной задачей создаваемой в рамках Парламентской сети ГПП будет поддержка и продвижение на мировом уровне инициатив президента Ильхама Алиева относительно Глобальных призывов к поддержке африканских стран и развивающихся малых островных государств, а также обращения к генеральному секретарю ООН о создании высокоуровневой панели ООН для выработки соответствующих рекомендаций по общемировому восстановлению после пандемии.

Манамская декларация – итоговый документ конференции – отражает единую позицию парламентов в отношении вызовов современности и возможностей сотрудничества, а также текущих и предстоящих операционных приоритетов ПС ДН.

На конференции было принято решение "О предоставлении международным парламентским организациям статуса наблюдателя в Парламентской сети Движения Неприсоединения". Таковой статус предоставлен Парламентскому союзу ОИС, Парламентской ассамблее Организации Экономического Сотрудничества, Международному конгрессу парламентариев и Парламентской ассамблее Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Заинтересованность иных межпарламентских организаций в сотрудничестве с ПС ДН говорит о растущей роли Сети в поле международной парламентской дипломатии.

На конференции было также решено внести в Рабочие процедуры ПС ДН ряд поправок в обеспечение более гибкой и эффективной работы последней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Parliamentary Support Group established to back initiatives of Azerbaijani president 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi məqsədilə Parlament Dəstək Qrupu yaradılıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi