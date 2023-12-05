В бюджете следующего года на меры продбезопасности предусмотрено более 500 млн манатов

В государственном бюджете на следующий год на меры продовольственной безопасности предусмотрено более 500 млн манатов.

В государственном бюджете на следующий год на меры продовольственной безопасности предусмотрено более 500 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил во время выступления на пленарном заседании парламента 5 декабря.

По его словам, в стране реализуются меры по повышению роли местного производства в самообеспечении: “В связи с этим повышение уровня самообеспечения продовольственной пшеницей, снижение зависимости от импорта являются одними из приоритетных направлений.

Из государственного бюджета 2024 года будет выделено 500 млн манатов на мероприятия по эффективному использованию имеющихся водных ресурсов, обеспечению фермеров поливной водой и расширению оросительных площадей”.