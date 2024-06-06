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В Баку в рамках ТЮРКПА состоялась первая встреча генеральных секретарей парламентов

В Баку в рамках ТЮРКПА состоялась первая встреча генеральных секретарей парламентов В Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) состоялось первое заседание генеральных секретарей парламентов.
Милли Меджлис
6 июня 2024 г. 12:15
В Баку в рамках ТЮРКПА состоялась первая встреча генеральных секретарей парламентов

В Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) состоялось первое заседание генеральных секретарей парламентов.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены перспективы сотрудничества глав аппаратов парламентов в рамках ТЮРКПА.

Руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев отметил, что проведение 13-го заседания ТЮРКПА в Баку происходит в период, когда в Азербайджане возникают новые реалии: "Пленарные и заседания комиссий государств-членов ТЮРКПА, проведенные мероприятия и результаты дают основание говорить о том, что ТЮРКПА занимает достойное место в современной международной системе".

В ходе мероприятия также выступили руководитель аппарата Мажилиса парламента Казахстана Ренат Айтаев, руководитель аппарата парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Алайбек Алымбаев и другие.

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Версия на английском языке Baku hosts first meeting of TURKPA parliamentary secretary generals
Версия на азербайджанском языке Bakıda TÜRKPA çərçivəsində parlament Baş katiblərinin birinci görüşü keçirilib

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