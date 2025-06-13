В Баку пройдет 65-я пленарная сессия ПАЧЭС

В Баку с 17-го по 19-го июня пройдет 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

В Баку с 17-го по 19-го июня пройдет 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщает Report, наряду со множеством делегатов и гостей в мероприятии также примут участие руководители ряда национальных парламентов.

Спикер Милли Меджлиса и председатель ПАЧЭС Сахиба Гафарова выступит на пленарной сессии со вступительной речью.

В рамках мероприятия состоятся заседания Бюро и Постоянного комитета организации, а также комитетов по экономическим, юридическим и социальным вопросам.

На пленарной сессии пройдут обсуждения на тему "Укрепление связей в регионе ПАЧЭС и повышение мобильности посредством создания интеллектуальной и устойчивой транспортной инфраструктуры", а также будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, на пленарной сессии председательство в ПАЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.