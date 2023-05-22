В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом

В Баку проходит конференция "Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

В Баку проходит конференция "Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

Как сообщает Report, конференция организована Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ и Милли Меджлисом.

В мероприятии принимают участие президент ПА ОБЕ Маргарита Седерфельт, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, депутаты и иностранные официальные лица.

В рамках конференции состоятся панельные обсуждения на темы "Роль зеленых концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством облегчения международных перевозок и торговли во имя устойчивого развития".

Церемония официального закрытия мероприятия состоится завтра в Баку. Затем участники конференции отправятся в село Агалы Зангиланского района.