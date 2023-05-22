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В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом

В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом В Баку проходит конференция "Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".
Милли Меджлис
22 мая 2023 г. 10:35
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом

В Баку проходит конференция "Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

Как сообщает Report, конференция организована Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ и Милли Меджлисом.

В мероприятии принимают участие президент ПА ОБЕ Маргарита Седерфельт, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, депутаты и иностранные официальные лица.

В рамках конференции состоятся панельные обсуждения на темы "Роль зеленых концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством облегчения международных перевозок и торговли во имя устойчивого развития".

Церемония официального закрытия мероприятия состоится завтра в Баку. Затем участники конференции отправятся в село Агалы Зангиланского района.

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Версия на английском языке Baku hosting conference organized by OSCE PA and Azerbaijan’s parliament
Версия на азербайджанском языке Bakıda ATƏT PA və MM-in təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilir

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