В Баку проходит 13-е заседание ТЮРКПА

В Баку проходит 13-е заседание парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

В Баку проходит 13-е заседание парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов, председатель парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев, председатель Сената парламента Узбекистана Танзила Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торен, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай и другие высокопоставленные гости.