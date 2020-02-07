В Баку прибывает наблюдательная миссия ТЮРКПА

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Сегодня в Баку прибывает наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА).

Как сообщили Report в пресс-службе организации, миссия будет состоять из депутат парламентов Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представителей Секретариата ТЮРКПА.

"В программу миссии также включены встречи с представителями ряда государственных учреждений. В день выборов наблюдательная миссия ТЮРКПА будет мониторить избирательный процесс в Баку и регионах страны. 10 февраля миссия проведет пресс-конференцию, где будет представлено официальное заявление по итогам проведенных наблюдений",-говорится в сообщении.