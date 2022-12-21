В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей

В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей.

В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О судах и судьях".

Согласно поправкам, судьями Бакинского апелляционного суда предлагается назначить следующих лиц:

- Аллахвердиева Эльбея Хидаят оглу - судью Бакинского военного суда;

- Гусейнова Пярвиза Актив оглу - судью Бакинского административного суда;

- Гасымова Фарруха Гусейнага оглу - судью Бакинского коммерческого суда;

- Абдыева Фуада Вилаят оглу - судью Бинагадинского районного суда города Баку;

- Рустамли Магомеда Али оглу - судью Бинагадинского районного суда города Баку;

- Бахрамзаде Сабита Ханлар оглу - судью Хазарского районного суда города Баку;

- Мусаева Джамиля Джейхун гызы - судью Насиминского районного суда города Баку;

- Самедова Рашида Афраим оглу - судью Насиминского районного суда города Баку;

- Ибрагимова Анара Фирдовси оглу - судью Сураханского районного суда города Баку;

- Ахундову Гюнай Тайяр гызы - судью Ясамальского районного суда города Баку;

- Эйюбова Фарида Ильхам оглу - судью Ясамальского районного суда города Баку;

Ильхам Мамед оглу Джафаров, срок полномочий которого истекает 2 января 2023 года, с этой же даты будет назначен судьей Бакинского апелляционного суда.

Проекты изменений в закон были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.