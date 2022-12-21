В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О судах и судьях".
Согласно поправкам, судьями Бакинского апелляционного суда предлагается назначить следующих лиц:
- Аллахвердиева Эльбея Хидаят оглу - судью Бакинского военного суда;
- Гусейнова Пярвиза Актив оглу - судью Бакинского административного суда;
- Гасымова Фарруха Гусейнага оглу - судью Бакинского коммерческого суда;
- Абдыева Фуада Вилаят оглу - судью Бинагадинского районного суда города Баку;
- Рустамли Магомеда Али оглу - судью Бинагадинского районного суда города Баку;
- Бахрамзаде Сабита Ханлар оглу - судью Хазарского районного суда города Баку;
- Мусаева Джамиля Джейхун гызы - судью Насиминского районного суда города Баку;
- Самедова Рашида Афраим оглу - судью Насиминского районного суда города Баку;
- Ибрагимова Анара Фирдовси оглу - судью Сураханского районного суда города Баку;
- Ахундову Гюнай Тайяр гызы - судью Ясамальского районного суда города Баку;
- Эйюбова Фарида Ильхам оглу - судью Ясамальского районного суда города Баку;
Ильхам Мамед оглу Джафаров, срок полномочий которого истекает 2 января 2023 года, с этой же даты будет назначен судьей Бакинского апелляционного суда.
Проекты изменений в закон были рассмотрены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.