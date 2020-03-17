В Азербайджане запрещается охота в геологических парках

В Азербайджане предлагается ввести запрет на охоту в геологических парках.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об охоте".

Согласно изменениям, предложенным в статью 21 закона, к зонам охоты не могут относиться территории населенных пунктов, промышленных, хозяйственных и военных объектов, государственных природных заповедников и пр. Охота на указанных территориях запрещается.

Проект изменений вынесут на обсуждение на заседании парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии.