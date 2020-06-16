В Азербайджане усилят соцзащиту исполнительных чиновников

В Азербайджане предлагается усилить материальное обеспечение и социальную защиту исполнительных чиновников.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "Об исполнительных чиновниках" вносится четвертая часть в новом содержании.

Изменением, в целях усиления социальной защиты работников соответствующего органа исполнительной власти, а также укрепления материально-технической базы Службы пробации, 43% средств, поступивших в связи с исполнением наказаний в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер в виде штрафов, применяемых к юридическим лицам, будут переведены на счет соответствующего органа исполнительной власти.

Порядок использования этих средств будет определен соответствующим органом исполнительной власти.