В Азербайджане у должностного лица выявлен коронавирус

"Тест, сданный заместителем главы Исполнительной власти Джалилабадского района - заведующим отделом прогнозирования и анализа социально-экономического развития Алыджы Дилаверовым на наличие коронавируса, оказался положительным".

Об этом Report сказал депутат от Джалилабадского сельского избирательного округа №68 Эльман Насиров.

По словам парламентария, сначала он связался с заместителем главы районной ИВ: "Когда я связался с А.Дилаверовым, он сказал, что все сотрудники Исполнительной власти прошли тестовую проверку на коронавирус. Результаты А.Дилаверова оказались положительными".

Э.Насиров добавил, что замглавы ИВ взят на карантин и находится в больнице: "Однако А.Дилаверов не проходит лечения, так как ждет результата второго сданного теста".

Депутат подчеркнул, что в состоянии здоровья Алыджы Дилаверова нет никаких проблем, он чувствует себя хорошо.