В Азербайджане государственные учебные заведения освобождаются от лицензирования

В Азербайджане государственные профессиональные, средние и высшие учебные заведения освобождаются от лицензирования.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "О лицензиях и разрешениях".

Согласно проекту изменений, государственные профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования будут функционировать без лицензии.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию 16 марта.