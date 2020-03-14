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В Азербайджане государственные учебные заведения освобождаются от лицензирования

В Азербайджане ряду учебных заведений не потребуется лицензия

В Азербайджане государственные профессиональные, средние и высшие учебные заведения освобождаются от лицензирования.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "О лицензиях и разрешениях".

Согласно проекту изменений, государственные профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования будут функционировать без лицензии.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию 16 марта.

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