В Азербайджане продлен срок поэтапного внедрения обязательного медстрахования

В Азербайджане предложено продлить срок поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования.

По сообщению Report, проект поправок в закон "О медицинском страховании" был вынесен сегодня на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, обязательное медицинское страхование должно быть внедрено поэтапно по административно-территориальным единицам страны, при условии завершения всего процесса в 2020 году. Согласно проекту поправок, предложено продлить срок завершения процесса внедрения обязательного медицинского страхования в 2021 году, с условием его полного завершения.

Проект поправок был принят по итогам обсуждений.