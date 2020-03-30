Наверх

В Азербайджане предлагается сократить количество призывов на военную службу

В Азербайджане предлагается сократить количество призывов на службу

"Нигде в мире нет четырех призывов на действительную военную службу. Призыв происходит два раза: весной и осенью".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана сказал председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, призыв на действительную военную службу в Азербайджане также должен проходить дважды:

"Тогда была необходимость, в армии не хватало людей на службе. Сейчас же люди сами обращаются для прохождения военной службы. Это показывает высокий военно-патриотический дух наших граждан".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!