В Азербайджане предлагается сократить количество призывов на военную службу

"Нигде в мире нет четырех призывов на действительную военную службу. Призыв происходит два раза: весной и осенью".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана сказал председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, призыв на действительную военную службу в Азербайджане также должен проходить дважды:

"Тогда была необходимость, в армии не хватало людей на службе. Сейчас же люди сами обращаются для прохождения военной службы. Это показывает высокий военно-патриотический дух наших граждан".