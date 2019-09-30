В Азербайджане повысили госпошлину за техосмотр транспортных средств

В Азербайджане увеличилась сумма госпошлины, предусмотренной за техосмотр транспортных средств.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, государственная пошлина за технический осмотр транспортных средств в случаях, предусмотренных законом, установлена в размере 30 манатов. Ранее сумма данной пошлины составляла 20 манатов.

После обсуждений проект закона был принят в первом чтении.