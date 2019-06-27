В Милли Меджлисе подняли вопрос о загорождении доступа к побережью Каспия

"Если мы обратим свой взор на азербайджанскую часть Каспийского моря, то увидим чрезвычайно безрадостную картину. Нужно добиться полного очищения всего морского побережья, чтобы не наносить ущерба окружающей среде. Море от Набрани до Абшерона загрязнено. Нужно решить вопрос с загрязнением морского побережья".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазаил Агамали.

По его словам, набережную зону можно превратить в туристическую: "Побережье Каспийского моря огородили вдоль и поперек, людям не дают отдыхать, каждый объект диктутет свою цену. Необходимо ужесточить законодательство путем внесения изменений. Эти загорождения должны быть устранены. Многокилометровая огороженная территория побережья Каспийского моря не может принадлежать одному человеку или нескольким семьям. Депутатам следует занять жесткую позицию по этому вопросу".

Вице-спикер парламента Валех Алескеров заявил, что эти вопросы должны быть отражены в законодательстве, а государственные органы должны обеспечить их реализацию.