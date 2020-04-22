В Азербайджане ожидаются поправки в закон "О госпошлине"

У лиц, экстрадированных из иностранных государств, ставших жертвами торговли людьми, предлагается не взимать госпошлину за свидетельство на возвращение в страну.

Как передает Report, в связи с этим предлагается поправка в закон Азербайджанской Республики "О госпошлине".

Поправка в пункт 17.7 приводится в новой редакции. Согласно новой редакции: за выдачу свидетельства на возвращение, заменяющего паспорт для возвращения в страну имеющим дипломатический или служебный паспорт, проходящим обучение по государственной линии (с предоставлением соответствующего удостоверительного документа), осуществляющим педагогическую деятельность в иностранном государстве, отпущенным на свободу из учреждений отбывания наказания иностранного государства, депортированным из иностранного государства, реадмиссированным и экстрадированным, жертвам торговли людьми, или не достигшим 18 лет гражданам Азербайджана предлагается не взимать госпошлину.

Согласно новым поправкам, кроме случаев, указанных в первом предложении данной статьи, в остальных случаях у гражданина Азербайджанской Республики, потерявшего общенациональный паспорт за границей, или у которого паспорт был украден, госпошлина за свидетельство на возвращение не взимается, если представлен соответствующий подтверждающий документ из полиции.