В Азербайджане определено новое наказание в связи с банками

В Азербайджане уточнено наказание за неуплату взноса в контролирующий финансовые рынки орган (Палата надзора за финансовыми рынками - ред.).

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Кодекс административных правонарушений.

Статья 471 (неуплата взносов органу по надзору за финансовыми рынками) кодекса приведена в новой редакции: "За неуплату банками и местными филиалами иностранных банков, небанковскими кредитными организациями, профессиональными участниками страхового рынка, национальным оператором почтовой сети, кредитными бюро, операторами спортивных азартных игр, лицами, лицензирующими деятельность на рынке ценных бумаг, и центральными депозитариями, лотерейными организаторами, инвестиционными фондами и их управленцами взносов в соответствии с законом в установленной сумме и порядке органу (структуре), установленному соответствующим органом исполнительной власти, должное лицо штрафуется на 1000 манатов, юридическое лицо – 3000 манатов".

Проект изменения в закон будет обсуждено на первом пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса 13 июня.