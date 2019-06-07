В Азербайджане определены полномочия председателя коммерческого суда

В Азербайджане определены полномочия коммерческого суда.

По сообщению Report, соответствующие положения закреплены в дополнении к закону "О судах и судьях".

В новой главе под названием "Коммерческий суд" закреплены полномочия судьи коммерческого суда.

Таким образом, коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов.

Кроме того, коммерческий суд будет анализировать судебную статистику, ситуацию с организацией судебной деятельности, изучать и обобщать судебную практику, а также выполнять иные полномочия, возложенные на него законодательством Азербайджана.

Поправки в закону будут рассмотрены 13 июня на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.