В Азербайджане определены полномочия председателя коммерческого суда

В Азербайджане определены полномочия коммерческого суда.
По сообщению Report, соответствующие положения закреплены в дополнении к закону "О судах и судьях".
В новой главе под названием "Коммерческий суд" закреплены полномочия судьи коммерческого суда.
Таким образом, коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов.
Кроме того, коммерческий суд будет анализировать судебную статистику, ситуацию с организацией судебной деятельности, изучать и обобщать судебную практику, а также выполнять иные полномочия, возложенные на него законодательством Азербайджана.
Поправки в закону будут рассмотрены 13 июня на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.
Samirə AbdullayevaАвтор новости