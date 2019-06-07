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В Азербайджане определены полномочия председателя коммерческого суда

В Азербайджане определены полномочия председателя коммерческого суда

В Азербайджане определены полномочия коммерческого суда.

По сообщению Report, соответствующие положения закреплены в дополнении к закону "О судах и судьях". 

В новой главе под названием "Коммерческий суд" закреплены полномочия судьи коммерческого суда.

Таким образом, коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов. 

Кроме того, коммерческий суд будет анализировать судебную статистику, ситуацию с организацией судебной деятельности, изучать и обобщать судебную практику, а также выполнять иные полномочия, возложенные на него законодательством Азербайджана. 

Поправки в закону будут рассмотрены 13 июня на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

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