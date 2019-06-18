В Азербайджане предложено создать комиссию по возмещению вреда, нанесенного здоровью пациента

В Азербайджане для возмещения нанесенного здоровью пациентов вреда будет создана комиссия.
Как стало известно Report, это отражено в новом законопроекте "О правах пациентов".
В законопроекте отмечается, что вред, нанесенный здоровью пациента в результате нарушения его прав, должен быть возмещен в надлежащей форме.
Согласно статье 30 законопроекта (комиссии по определению нанесенного вреда здоровью пациентов), пациент или его представитель с целью определения и возмещения нанесенного здоровью урона могут обратиться с заявлением в Комиссию по определению нанесенного вреда здоровью пациентов при соответствующем органе исполнительной власти.
Комиссия формируется решением соответствующего органа исполнительной власти из 7 лиц, имеющих высшее медицинское или юридическое образование, сроком на 4 года. Соответствующий орган исполнительной власти должен оказывать комиссии всестороннюю помощь.
Поступившее в комиссию обращение следует рассматривать и принять решение в течение месяца.
Решение комиссии принудительно для медучреждения, пациента, и для других лиц, имеющих право на возмещение урона.
При несогласии с решением комиссии пациент, его представитель и (или) медучреждение может обратиться в суд в течение 30 дней с момента получения письменной копии с решением комиссии.
Законопроект будет обсужден в Милли Меджлисе.
Напомним, что в настоящее время права пациентов регулируются принятым в 1997 году законом "О защите здоровья населения".
İlkin PirəliАвтор новости