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Государственные вузы освобождаются от платы за лицензию

В Азербайджане госвузы освобождаются от платы за лицензию

© Report

В Азербайджане предлагается не взимать государственную пошлину за выдачу лицензий государственным учреждениям профессионального, средне специального и высшего образования.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в пункты 22.0.5.3, 22.0.5.4 и 22.0.5.5 закона "О государственной пошлине".

Согласно поправкам, не будет взиматься государственная пошлина за выдачу лицензий учреждениям профессионального образования, средне специального и высшего образования.

Отметим, что в настоящее время за выдачу лицензий заведениям профессионального образования взимается государственная пошлина в размере 2 тыс. манатов, за выдачу лицензий средние специальным учебным заведениям - 2 тыс. манатов, за выдачу лицензий высшим учебным заведениям - 13 750 манатов. 

Предлагаемые изменения касаются только государственных образовательных учреждений.

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