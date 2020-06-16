Государственные вузы освобождаются от платы за лицензию

© Report https://report.az/storage/news/b8ecab628af1abd38f19b78274a3bca4/e1a6f5e9-75eb-46dc-b9fb-dfd2d116dccb_292.jpg

В Азербайджане предлагается не взимать государственную пошлину за выдачу лицензий государственным учреждениям профессионального, средне специального и высшего образования.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в пункты 22.0.5.3, 22.0.5.4 и 22.0.5.5 закона "О государственной пошлине".

Согласно поправкам, не будет взиматься государственная пошлина за выдачу лицензий учреждениям профессионального образования, средне специального и высшего образования.

Отметим, что в настоящее время за выдачу лицензий заведениям профессионального образования взимается государственная пошлина в размере 2 тыс. манатов, за выдачу лицензий средние специальным учебным заведениям - 2 тыс. манатов, за выдачу лицензий высшим учебным заведениям - 13 750 манатов.

Предлагаемые изменения касаются только государственных образовательных учреждений.