Первый вице-спикер парламента: В Азербайджане безопасность обеспечена на самом высоком уровне

“Кампания против Азербайджана проводится не впервой. Кампании против нашей страны проводились и во время конкурса “Евровидение” в 2012 году и в ходе Европейских игр 2015 года. И сейчас, в преддверии финала Лиги Европы предпринимаются такие попытки. Все эти попытки преследует цель навести тень на внешнюю политику Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил первый вице-спикер Зияфет Аскеров.

Он отметил, что есть силы, не приемлющие развитие Азербайджана: "В ходе каждого мероприятия они всеми силами пытаются очернить нашу страну. Безусловно, на это необходимо дать соответствующий ответ. Азербайджан отвечает им своим развитием. Так будет и дальше. Подобные очернительные кампании будут и дальше. Кто-бы что ни говорил, караван идет своим путем. В Азербайджане безопасность обеспечена на самом высоком уровне. Мы должны сплотиться вокруг президента Ильхама Алиева. Какими бы ни были атаки, ответ будет адекватным. Нет никаких причин для беспокойства".

"Как получается, что МИД Великобритании говорит одно, а посольство этой страны в Азербайджане совсем иное… Как такое может быть? Все потому, что международное право не работает, будь иначе, никто не позволил бы себе такого и не было бы такого позора. Принято 4 резолюции, однозначно признающие территориальную целостность Азербайджана. Но они не выполняются. Иные вопросы, даже самые сложные, порой решаются в мгновение ока. Они не могут открыто заявить о том, что не приемлют развитие Азербайджана, поскольку здесь мусульмане, а они не должны развиваться. Нужно чеканить одно слово, а не иначе", - подчеркнул З.Аскеров.