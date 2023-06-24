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В Азербайджане импортеры подержанных автомобилей будут платить за утилизацию

В Азербайджане импортеры подержанных автомобилей будут платить за утилизацию При ввозе подержанных легковых автомобилей в Азербайджан будет взиматься плата за утилизацию.
Милли Меджлис
24 июня 2023 г. 12:02
В Азербайджане импортеры подержанных автомобилей будут платить за утилизацию

При ввозе подержанных легковых автомобилей в Азербайджан будет взиматься плата за утилизацию.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в третьем чтении проект соответствующей поправки в Таможенный кодекс.

Согласно предлагаемой статье, при таможенном оформлении ввозимых на таможенную территорию легковых автомобилей, год выпуска которых превышает 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом "Об отходах".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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