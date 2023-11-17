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В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию

В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию.
Милли Меджлис
17 ноября 2023 г. 11:40
В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию

В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию.

По сообщению Report, в связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс добавляется новое понятие.

Заочное производство по уголовному преследованию – это производство на основании принятого судом решения об открытии заочного производства по уголовному преследованию без участия обвиняемого, которое проводится до суда по уголовному преследованию в его отношении, а также в суде первой инстанции, апелляционном и кассационном суде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məhkəmələrində cinayət təqibi üzrə qiyabi icraat aparılacaq

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