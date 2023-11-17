В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию

В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию.

В азербайджанских судах будет проводиться заочное производство по уголовному преследованию.

По сообщению Report, в связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс добавляется новое понятие.

Заочное производство по уголовному преследованию – это производство на основании принятого судом решения об открытии заочного производства по уголовному преследованию без участия обвиняемого, которое проводится до суда по уголовному преследованию в его отношении, а также в суде первой инстанции, апелляционном и кассационном суде.