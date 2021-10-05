В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию

В Азербайджане будет запрещен оборот продуктов, подлежащих госрегистрации, но не прошедших эту процедуру.

В Азербайджане будет запрещен оборот продуктов, подлежащих госрегистрации, но не прошедших эту процедуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в первоначальном варианте нового законопроекта "О безопасности пищевых продуктов".

В проекте отмечается, что за государственную регистрацию товаров учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти, будет взимать госпошлину в размере, установленном законом "О государственной пошлине".

За проведение необходимых для регистрации исследований образцов продуктов в аккредитованных лабораториях, подведомственных учреждению, определяемому соответствующим органом исполнительной власти, с субъектов предпринимательства будет взиматься плата.