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В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию

В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию В Азербайджане будет запрещен оборот продуктов, подлежащих госрегистрации, но не прошедших эту процедуру.
Милли Меджлис
5 октября 2021 г. 11:22
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию

В Азербайджане будет запрещен оборот продуктов, подлежащих госрегистрации, но не прошедших эту процедуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в первоначальном варианте нового законопроекта "О безопасности пищевых продуктов".

В проекте отмечается, что за государственную регистрацию товаров учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти, будет взимать госпошлину в размере, установленном законом "О государственной пошлине".

За проведение необходимых для регистрации исследований образцов продуктов в аккредитованных лабораториях, подведомственных учреждению, определяемому соответствующим органом исполнительной власти, с субъектов предпринимательства будет взиматься плата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmayan məhsulların dövriyyəsi qadağan edilir

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