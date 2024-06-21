В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками

В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками.

В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменению, число обстоятельств, препятствующих заключению брака, увеличивается. Так, к Кодексу прилагаются следующие обстоятельства.

Согласно документу, запрещаются браки между детьми братьев и (или) сестер, имеющими общего биологического дедушку и (или) бабушку, двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

В проекте также выдвинуты предложения относительно расширения круга субъектов, между которыми не допускается заключение брака.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.