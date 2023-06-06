В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Если в настоящее время предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами, то с предлагаемым изменением за загрязнение почвы всеми видами отходов, в том числе химическими, физические лица будут штрафоваться в размере от 500 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, а юридические лица - от 7 500 до 10 000 манатов.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.