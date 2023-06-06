О нас

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 14:45
В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Если в настоящее время предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами, то с предлагаемым изменением за загрязнение почвы всеми видами отходов, в том числе химическими, физические лица будут штрафоваться в размере от 500 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, а юридические лица - от 7 500 до 10 000 манатов.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda torpaqların bütün növ tullantılarla çirkləndirilməsinə görə cərimə tətbiq olunacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi