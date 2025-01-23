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В Азербайджане за торговлю оружием через медиа и соцсети может грозить до 10 лет лишения свободы

В Азербайджане за торговлю оружием через медиа и соцсети может грозить до 10 лет лишения свободы В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконный оборот оружия, его комплектующих, боеприпасов и взрывчатых веществ (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), если
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:02
В Азербайджане за торговлю оружием через медиа и соцсети может грозить до 10 лет лишения свободы

В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконный оборот оружия, его комплектующих, боеприпасов и взрывчатых веществ (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), если эти действия совершаются через медиа, интернет-ресурсы или информационно-телекоммуникационные сети.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Уголовный кодекс предполагают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого преступления.

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Версия на азербайджанском языке Media və sosial şəbəkə vasitəsilə qanunsuz silah satanlar 10 ilədək həbs oluna bilər

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