В Азербайджане за организацию брака детей, не достигших 16-летнего возраста, будут наказывать родителей

В Азербайджане за организацию брака детей, не достигших 16-летнего возраста, будут арестовывать родителей на срок до двух лет.

В Азербайджане за организацию брака детей, не достигших 16-летнего возраста, будут наказывать родителей лишением свободы на срок до двух лет.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс будет добавлена новая статья 176-2 (организация брака лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Согласно новой статье, за организацию брака лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении родителей этого лица или лица, вступающего в брак с несовершеннолетним, или лиц, несущих обязанности по их воспитанию, или совершеннолетних, вступающих в брак с несовершеннолетним, предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 манатов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Ответственность за преступление, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении совершеннолетнего лица, вступившего в брак с несовершеннолетним, если разница в возрасте между ними превышает пять лет.