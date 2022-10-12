В Азербайджане за невыполнение требований исполнительного чиновника вводятся новые штрафы

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за невыполнение требований исполнительного чиновника, связанных с исполнением решений судебных и других органов.

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за невыполнение требований исполнительного чиновника, связанных с исполнением решений судебных и других органов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за невыполнение без уважительной причины требований исполнительного документа в срок, установленный исполнительным чиновником, или неисполнение иных законных требований касательно исполнения решений судебных или иных государственных органов, физические лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов, либо отбывать административный арест сроком до одного месяца, сумма штрафа для должностных лиц составит от 1200 до 2500 манатов, юридических лиц – от 3000 до 5000 манатов.