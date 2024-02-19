В Азербайджане выявлены нарушения в нескольких муниципалитетах

В Азербайджане выявлены нарушения в нескольких муниципалитетах.

В Азербайджане выявлены нарушения в нескольких муниципалитетах.

Как сообщает Report, это отражено в документе "В ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечено, что в связи с нарушениями возбуждены уголовные дела в отношении муниципалитетов Пиршаги Сабунчинского района, Зых Сураханского района, Биладжары Бинагадинского района, Шаган Хазарского района города Баку, Балагусар Гусарского района, Дюз Джырдахан Товузского района и пр.

Также следственными органами рассматриваются собранные материалы в связи с нарушениями закона, допущенными в деятельности муниципалитетов поселков Бинагади Бинагадинского района, Билясувар Билясуварского района и пр.