В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"

В целом на карты умерших пенсионеров было переведено 282 308 манатов

В ходе сверки списка пенсионеров, которым на дату проведения аудита были произведены пенсионные выплаты, с именным списком умерших лиц, было установлено, что продолжались выплаты пенсий 27 гражданам после их смерти в нарушение требований закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году".

В документе отмечается, что в целом на карты умерших пенсионеров было переведено 282 308 манатов.

Отметим, что отчет о деятельности Счетной палаты будет вынесен на обсуждение 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.