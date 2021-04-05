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В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"

В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам" В целом на карты умерших пенсионеров было переведено 282 308 манатов
Милли Меджлис
5 апреля 2021 г. 11:34
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
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В ходе сверки списка пенсионеров, которым на дату проведения аудита были произведены пенсионные выплаты, с именным списком умерших лиц, было установлено, что продолжались выплаты пенсий 27 гражданам после их смерти в нарушение требований закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году".

В документе отмечается, что в целом на карты умерших пенсионеров было переведено 282 308 манатов.

Отметим, что отчет о деятельности Счетной палаты будет вынесен на обсуждение 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 27 nəfər ölən şəxsə pensiya ödənişi edildiyi aşkarlanıb

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