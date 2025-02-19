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Парламент рассмотрит новые штрафы за непредоставление данных о бенефициарах юрлиц

Парламент рассмотрит новые штрафы за непредоставление данных о бенефициарах юрлиц В Азербайджане планируется ввести штрафы за несвоевременное предоставление данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 12:06
Парламент рассмотрит новые штрафы за непредоставление данных о бенефициарах юрлиц

В Азербайджане планируется ввести штрафы за несвоевременное предоставление данных о бенефициарных владельцах юридических лиц.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

За непредоставление информации о бенефициарах, а также непредоставление документов о них органу Исполнительной власти в установленные сроки должностные лица будут оштрафованы на 1000–2000 манатов, а юридические лица – на 2500–3000 манатов.

Если компания не обновит данные о бенефициаре в госреестре, штраф составит 200–300 манатов для должностных лиц и 500–700 манатов для юрлиц.

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