В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности

В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности.

В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности.

Как сообщает Report, законопроект о внесении новой статьи в Кодекс об административных проступках обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой статье, за нарушение законодательства о космической деятельности, то есть за непредоставление предварительного письменного уведомления национальному космическому оператору о приобретении права собственности на космический объект за пределами Азербайджана гражданином страны или юридическим лицом, за непредоставление письменного уведомления национальному космическому оператору собственником космического объекта, зарегистрированного в государственном реестре космических объектов Азербайджана, о выводе космического объекта из эксплуатации, за непредоставление письменного уведомления национальному космическому оператору в течение 30 дней с момента заказа производства космического объекта за пределами Азербайджана гражданином или юридическим лицом Азербайджана, предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц - от 1500 до 2000 манатов, для должностных лиц - от 2500 до 3000 манатов, для юридических лиц - от 4000 до 5000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.