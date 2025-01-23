В Азербайджане вводят уголовную ответственность за торговлю оружием с использованием служебного положения

В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов (за исключением гладкоствольного о

В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), а также взрывчатых веществ и устройств с использованием служебного положения.

Как сообщает Report, за подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого преступления.