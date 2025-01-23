О нас

В Азербайджане вводят уголовную ответственность за торговлю оружием с использованием служебного положения

В Азербайджане вводят уголовную ответственность за торговлю оружием с использованием служебного положения В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов (за исключением гладкоствольного о
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:05
В Азербайджане вводят уголовную ответственность за торговлю оружием с использованием служебного положения

В Азербайджане предложено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), а также взрывчатых веществ и устройств с использованием служебного положения.

Как сообщает Report, за подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях отсутствует состав другого преступления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək qanunsuz silah satan və daşıyanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi