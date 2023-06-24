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В Азербайджане вводят штрафы за загрязнение почвы отходами всех видов

В Азербайджане вводят штрафы за загрязнение почвы отходами всех видов В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.
Милли Меджлис
24 июня 2023 г. 12:07
В Азербайджане вводят штрафы за загрязнение почвы отходами всех видов

В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В настоящее время в законодательстве предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами. После принятия поправки за загрязнение почвы всеми видами отходов, в том числе химическими, физические лица будут штрафоваться в размере от 500 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, а юридические лица - от 7 500 до 10 000 манатов.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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