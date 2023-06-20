В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых

В Азербайджане планируется ввести запрет на продажу зарегистрированных лекарств по ценам выше регулируемых.

В Азербайджане планируется ввести запрет на продажу зарегистрированных лекарств по ценам выше регулируемых.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О лекарственных средствах" вносится поправка.

Предлагаемой поправкой запрещается продажа прошедших госрегистрацию лекарственных средств без регулирования цен или по ценам выше регулируемых.

По действующему закону запрещена продажа прошедших госрегистрацию лекарственных средств без регулирования цен или по ценам, отличным от регулируемых (за исключением цен ниже оптовых, предлагаемых медицинским учреждениям при государственных закупках).