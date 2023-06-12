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В Азербайджане вводится штраф за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими спецподготовку

В Азербайджане вводится штраф за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими спецподготовку В Азербайджане вводится штраф за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими специальную подготовку в области пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Милли Меджлис
12 июня 2023 г. 13:02
В Азербайджане вводится штраф за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими спецподготовку

В Азербайджане вводится штраф за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими специальную подготовку в области пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 324-1 (заключение трудовых договоров с водителями автотранспортных средств, не прошедшими специальную подготовку в области пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом).

Так, за заключение трудовых договоров с водителями, не прошедшими специальную подготовку в области пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, должностные лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов, а юридические лица - на сумму 2 000 манатов.

За повторное нарушение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном правонарушении должностные лица будут оштрафованы на сумму 2 000 манатов, а юридические лица - на сумму 3 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sərnişin və yük daşınması sahəsində xüsusi hazırlıq keçməyən sürücülərlə müqavilə bağlayanlar 3 min manat cərimələnəcək

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