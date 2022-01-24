В Азербайджане вводится штраф за неправильную парковку на проезжей части дороги

В Азербайджане за парковку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части дорог полагается штраф.

В Азербайджане за парковку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части дорог полагается штраф.

Как сообщает Report, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках.

Штраф в размере 40 манатов устанавливается за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части дорог, на тротуарах, на пересечении проезжей части дорог и на пересечении проезжей части дорог менее чем в 5 метрах от края пересекаемой проезжей части.