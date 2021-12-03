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В Азербайджане введут возмещение НДС за медицинские услуги

В Азербайджане введут возмещение НДС за медицинские услуги На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в III чтении.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:23
В Азербайджане введут возмещение НДС за медицинские услуги

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, со следующего года можно будет вернуть налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный за медицинские услуги.

НДС за покупку автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий возмещению не подлежит.

Так, согласно предлагаемым изменениям в статью 165.5, порядок возмещения НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами за товары (за исключением нефтегазопродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за оказание медицинских услуг, определяется органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Возмещаемая в соответствии с настоящей статьей сумма состоит из 15% НДС, уплаченного в безналичном порядке, 10% НДС, уплаченного наличными. При возврате установленной настоящей статьей части уплаченной НДС представленный чек контрольно-кассового аппарата должен отвечать требованиям статьи 50.8. настоящего Кодекса.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn ildən tibbi xidmətlərə görə ödənilən ƏDV geri alınacaq

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