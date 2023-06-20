В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту

В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту.

В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

По его словам, сегодня, согласно действующему законодательству, антибиотики отпускаются по рецепту, но это требование не соблюдается: "Я думаю, что с помощью электронного рецепта многие недостатки будут устранены. Без регистрации рецепт не будет выписан ни на одно лекарственное средство. Врач не сможет выписать коммерческие лекарства по рецепту, даже если захочет".