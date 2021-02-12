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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Об этом говорится в документе "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов"
Милли Меджлис
12 февраля 2021 г. 17:05
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц нескольких муниципалитетов.

По сообщению Report, об этом говорится в документе "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечается, что в отношении должностных лиц муниципалитетов Рамана Сабунчинского района, Алиабад Билясуварского, Колатан Масаллинского, Гараджаллы Уджарского, Гарачайчек Хачмазского, Аран Агджабединского района возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса.

Документы, собранные в отношении должностных лиц муниципалитетов Бюльбюля Сураханского района, Самур Кусарского, Гаджирустамли Имишлинского, Даг Кесемен Агстафинского, Топчу Исмаиллинского, Габагтепе Дашкесанского, Гурузма Сабирабадского, Муган Джалилабадского, Шафаг Бейлаганского районов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə bələdiyyənin vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açılıb - SİYAHI

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