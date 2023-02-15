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В Азербайджане возбуждено уголовное дело против должностных лиц ряда муниципалитетов

В Азербайджане возбуждено уголовное дело против должностных лиц ряда муниципалитетов В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ряда муниципалитетов.
Милли Меджлис
15 февраля 2023 г. 11:00
В Азербайджане возбуждено уголовное дело против должностных лиц ряда муниципалитетов

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ряда муниципалитетов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном отчете органа, осуществляющего контроль над деятельностью муниципалитетов.

В документе отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц Гобустанского муниципалитета в Гобустанском районе, Баджираванского муниципалитета в Имишлинском районе, Гараларского муниципалитета в Сабирабадском районе и ряда других.

Кроме того, материалы, собранные в отношении должностных лиц Хатаинского муниципалитета Баку, Гулубейлинского муниципалитета в Имишлинском районе, Агалыкендского муниципалитета в Биласуварском районе и др., рассматриваются следственными органами.

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